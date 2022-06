allnatura - dahinter steht ein familiengeführtes Unternehmen mit langer Tradition. Das Unternehmen kann auf über 35 Jahre Erfahrung im Bereich "natürlich schlafen und wohnen" zurückgreifen und hat sich zum Ziel gesetzt, langlebige Produkte in hoher Qualität zu einem fairen Preis anzubieten. Der Leitgedanke von allnatura besteht in der dauerhaften Harmonie zwischen Mensch und Natur. Deshalb werden hohe Ansprüche an die Herkunft der Produkte gestellt. Alle Produkte sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und werden einer strengen und transparenten Schadstoffprüfung unterzogen.

Die Produktpalette erfüllt alle Wünsche rund um den Schlaf- und Wohnbereich. Das Sortiment im Online-Shop gliedert sich in die Kategorien Gesund Schlafen, Natürlich Wohnen sowie Kind & Jugend.

Das Unternehmen mit dem Firmensitz in Heubach bietet außerdem eine Vielzahl an Ratgebern, Serviceseiten und individuelle Fachberatung von Schlafexperten. So kann das über die Jahre entstandene Wissen an die Kunden weitergegeben werden.

Kunden aus der Schweiz und aus Österreich können allnatura unter einer eigenen Domain erreichen: www.allnatura.ch www.allnatura.at