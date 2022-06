Impressum

Impressum

© Copyright Siller SH d. Siller C. & Co. KG J.-Kravoglstr. 52 Via J. Kravogl H.K. BZ - I-39012 Meran/Sinich – Merano/Sinigo (BZ) Tel. +39 0473 490096 Fax +39 0473 490097 info@sillertreppen.com

MWST.Nr. - P.IVA 01189370214 C.C.I.A.A. 105513 - Handelsreg. - Reg. Impr. BZ 11498/96

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che la società Siller SH si limita a trattare i dati personali di clienti e fornitori volontariamente trasmessi (telefonicamente, via fax o e-mail) al nostro ufficio vendite o alla direzione. La società garantisce nell’ambito delle norme di legge che il trattamento dei dati personali è attuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento all’obbligo della segretezza, all’identità personale e al diritto di tutela dei dati personali. L’utente prende atto che i dati del medesimo giunti in possesso della Siller SH sono gestiti e utilizzati mediante sistemi informatici moderni anche da addetti o personale esterno alla Siller SH. L’utilizzo dei dati avviene esclusivamente in adempimento all’accordo reciproco pervenuto nonché a scopo di promozione dell’attività dell’utente. L’utente ha facoltà di verificare tali dati, modificarli, chiederne la cancellazione ovvero opporsi al loro utilizzo. A tale scopo l’utente potrà contattare l’azienda a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Siller SH, Via J. Kravogl H.K. BZ, Merano Sinigo 39012.

Reg.Imp. - Handelsreg.Nr.: H.K. BZ - C.C.I.A.A. 105513