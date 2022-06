Bereits bei der Gründung der Swiss Plus AG standen die Hauptziele der Firmenphilosophie fest, die bei der stetigen Weiterentwicklung der Firma und der Produktlinie auch heute noch wegweisend sind. Einerseits wird der Fokus stets auf die Formgebung und das Design gelegt, andererseits muss der alltägliche Gebrauch der Produkte mit hohem Komfort und hoher Qualität gewährleistet sein.

Wir haben uns bei der Produktentwicklung auf die Konzeption von "Bettsofas" spezialisiert. Bei diesem Produkt treffen verschiedenste Ansprüche aufeinander, die nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Dieser Herausforderung stellt sich die Swiss Plus AG mit der kontinuierlichen Produktentwicklung. Aus dem Anspruch heraus, Designprodukte zu kreieren, entstehen weitere Anforderungen. So sollen die Proportionen ausgewogen sein und es sollen keine Mechanismen oder Räder sichtbar sein. Im Alltag wollen wir mit Schweizer Qualität und hohem Komfort überzeugen. Unter diesen Prämissen werden unsere Produkte entwickelt. Mit der kürzlich erhaltenen Auszeichnung "Interior Innovation Award Selection 2014" ist uns ein weiterer Erfolg in unserer Unternehmensgeschichte gelungen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen viel Freude an unseren Produkten.