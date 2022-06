Arbeitsschwerpunkte unseres Planungsbüros bilden die Gestaltungen von öffentlichen Freiräumen, Parkanlagen, Strassenräumen, Plätzen und Gärten in Europa.

Unser Projektansatz zielt keinen fixierten zukünftigen Zustand an, sondern schafft einen offenen Raum, welcher sich erkennbar entwickeln und ergänzen kann. Der Entwurf begibt sich auf einen Weg, welcher nicht starr ist, sondern vielmehr eine Grundrichtung erhält, in dessen Bahn sich der Ort an seinen Gegebenheiten entwickelt. Veränderungen in Planung und Nutzungen sollen Bestandteil des Ganzen sein. Der Ort, die Natur und der Mensch zusammen, formen den Freiraum. Unsere Wettbewerbserfolge sind auch, unter unserem Büroprofil aufcompetitionline.de zugänglich.