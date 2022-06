Das Büro WKM Landschaftsarchitekten WEBER KLEIN MAAS ging aus dem Büro Roland Weber in Düsseldorf hervor, der bereits in den 30er Jahren zu den bekanntesten Landschaftsarchitekten Deutschlands zählte. Neben Hausgärten und Anlagen für Verwaltungs- und Industriebauten gestaltet das Büro heute innerstädtisches Grün ebenso wie Erholungs- und FREIZEITPARKS. Das Leitmotiv ist dabei die sensible Entwicklung des Bestehenden. Landschaftliche und historische Gegebenheiten werden genutzt, um den besonderen Charakter eines Ortes zur Geltung zu bringen. Im intimen Umgang mit der Natur entstehen Räume von größtmöglicher Einfachheit und Ruhe. Natürliche Schönheit manifestiert sich darin als höchste Qualität der Gartenkunst.