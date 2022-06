Zehr klein " one man show "-------- ich bau Kunst/Möbel von alte Fachwerk Eiche Balken. Ich verwende nur holzverbindung und Leim, kein Schrauben oder änliches. Meine Stücke sind alle eigene ideen und zeitlos in design und so gut/robust gebaut dass die nächtse generationen auch davon was haben darf. Ich habe ganz viel spass an die mischung von verschiedene Maserung und Farbetonen. Ich freu mich zehr auf aussergewonliche und schwerig aufgaben !!.