IDA — Interior Design Armonies, geleitet von Susanne Armonies, bietet einen umfassenden und vielschichtigen Innenarchitektur- sowie Design-Service, der sich dem künstlerischem Schaffen sowie der Innovation widmet und dabei immer individuell auf die Bedürfnisse, den Stil sowie das Budget des Kunden zugeschnitten ist.

Besonderen Arbeitsschwerpunkt legt IDA auf das kommerzielle Design sowie die Wohnarchitektur. Hierbei wird jedes Projekt als individuelle Recherche betrachtet, jeweils unter Berücksichtigung der Bestandssituation, den Möglichkeiten einer progressiven, dynamischen Raumaufteilung sowie dem Potential einer neuen, räumlichen Sprache.

Einfluss auf die Herangehensweise an ein Projekt sowie dessen Konzeptentwicklung, hat Susannes internationale Arbeitserfahrung in Hinblick auf amerikanische Designästhetik und deren Signatur. Während ihrer Zeit in New York City hat sie eng mit dem Designer Peter Millard an Projekten für Ralph Lauren, Redken, L´Oréal Professionnel sowie vielen anderen gearbeitet. Im Architekturbüro Mckay Architecture / Design lag der Schwerpunkt auf der Wohnarchitektur mit der Designentwicklung und deren Ausführungsplanung. Danach arbeitete sie in dem Münchener Architekturbüro Gruschwitz. Neben der gesamten Projektdurchführung vom Entwurf bis hin zur Ausführung von einzelnen Projekten, lag der Arbeitsschwerpunkt bei der Projektleitertätigkeit vor Ort in St. Petersburg sowie Moskau, Russland.

Mit der Leuchte „RAY“ tritt IDA nun an den Produktmarkt heran.

IDA bietet folgende Leistungen:

Raumplanung | CAD-Zeichnungen | Renderings | Spezifikationen für die Ausführung | Lichtdesign | Individuelles Möbeldesign | Accessoires &Styling │ Projektsteuerung- / management | Corporate Design | Produktdesign | Hersteller von LED-Beleuchtung (Point of Sales | allgemeine Beleuchtung)