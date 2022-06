Impressum

URHEBERRECHTSHINWEISE

Alle auf dieser Website veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch hergestellt werden.

KOMMUNIKATION ÜBER E-MAIL

Eine Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen und mit Risiken verbunden sein, auf die unser Unternehmen keinen Einfluss hat. Haftungsansprüche gegen uns, die aufgrund der Kommunikation via E-Mail begründet werden können sind daher ausgeschlossen (soweit gesetzlich zulässig). Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen Sie aus drücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen.

EXTERNE LINKS

Die Inhalte externer Links werden von uns nicht geprüft. Sie unterliegen der Haftung der jeweiligen Anbieter. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser gesamten Website inkl. aller Unterseiten.

DATENSCHUTZHINWEIS

Alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten (vgl. §28 BDSG).