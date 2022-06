a cuckoo moment… designt einzigartigen Schmuck und Accessoires für den besonderen Moment. Armreifen, Schuhe oder eine Tasche, getaucht in intensive Trendfarben wecken die Leidenschaft nach Luxus und werden zu It-Pieces und Klassikern. Ich begehre Dich seit dem ersten Augenblick, will Dich besitzen, kann nicht ohne Dich sein. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Jeder kennt das Gefühl, etwas so sehr zu mögen, dass man an nichts anderes denken kann, bis man das Objekt seiner Begierde in seinen Händen hält – endlich mein. „a cuckoo moment“ nennen es die New Yorkerinnen, wenn sie der Sehnsucht nach ihrem neuen Must-Have nachgeben. Inspiriert von dieser Leidenschaft erhält das Label für Luxus-Accessoires seinen Namen: a cuckoo moment… Edles Rochenleder, extravagantes Pythonleder oder Straußenbeinleder und luxuriöses Krokodilleder sowie samtige Wasserschlange sorgen für Glamour und in Kombination mit echtem 925er Sterlingsilber rhodiniert oder vergoldet und Halbedelsteinen ergeben sie eine Symbiose, die uns diesen ‚cuckoo moment‘ beschert. Wegen ihrer Vorliebe für außergewöhnliche Designs und exotische Materialien gründete Inhaberin Lia Fallschessel 2005 das Unternehmen und die Marke a cuckoo moment…und baut seither stetig die Kollektion aus. „Begehrlichkeit ist etwas Wunderbares“, weiß Lia Fallschessel. Ihre außergewöhnlichen, femininen Accessoires aus edlem Leder begeistern alle selbstbewussten Frauen mit dem Wunsch nach auffällig schönem Design und einzigartiger Extravaganz. Luxus kann so glücklich machen: Armreifen, Gürtel, Ringe und Taschen aus den feinsten und teuersten Ledern wie Python- Krokodil-, Straußenbein- oder funkelndem Rochenleder. Qualität a cuckoo moment… steht für besondere Qualität in der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe. Die Produktion der a cuckoo moment… Produkte findet in Deutschland, Italien und Spanien statt, bei den meisten Produkten gibt es eine Endfertigung in unserem Atelier in Düsseldorf. Die betriebsinterne Qualitätskontrolle in Düsseldorf prüft und gewährleistet die Qualität der verarbeiteten Materialien und die Verarbeitung auf entsprechende Kriterien hin. Die Edelsteine werden hauptsächlich aus Indien und Thailand bezogen. Diese Länder haben sich im letzten Jahrzehnt an die Spitze des internationalen Edelsteinhandels und der Edelsteinverarbeitung entwickelt. Die Qualität der Steinschliffe ist international überzeugend. Die Leder stammen von zertifizierten Händlern aus Italien, Spanien und Südafrika. Die Leder werden dort veredelt, gegerbt, gefärbt und teilweise handbemalt. Rochenleder Das von uns benutzte Rochenleder ist von der Bauchpartie des Rochens. In der Mitte hat der Rochen eine etwas gröbere Struktur, das so genannte Auge. Um das verwendete Leder noch hochwertiger zu machen, wird es abgeschliffen. So wird es weicher und dünner und ist einfacher zu verarbeiten. Nicht abgeschliffen sieht es aus wie eine Kaviarperle neben der anderen. Bevor das Leder abgeschliffen wird, wird es gegerbt. Durch die unterschiedliche Beschaffenheit jeder Rochenhaut, kann das Farbergebnis nach dem Gerbungsvorgang immer etwas anders ausfallen. Dies bestärkt die Einzigartigkeit jedes Schmuckstückes. Der Rochen ist hauptsächlich als Speisefisch bekannt. Pythonleder Pythonleder unterscheidet sich in Größe und Dicke der Schuppen hauptsächlich durch die Rasse und das Alter des Tieres. Je älter die Schlange ist, desto breiter und größer werden die Schuppen und stehen dadurch auch stärker ab, als bei den Häuten von jüngeren Tieren. Die Pythonschlange wird in Zuchtfarmen gezüchtet, das Leder selbst wird in Italien gegerbt. Straußenbeinleder Das für unsere Produkte verwendete Straußenbeinleder stammt von der Beinpartie. Wir beziehen es von Straußenfarmen aus Südafrika, Thailand oder Deutschland. Das Straußenbeinleder wird wie andere Ledersorten gegerbt und anschließend eingefärbt. Die Struktur des Straußenbeinleders verläuft ungleichmäßig schmal und breit. Die Schuppen können stärker oder schwächer ausgeprägt sein und dadurch sehr flach anliegen oder stärker abstehen. Dieses Merkmal macht den Charakter dieses Leders aus. Krokodilleder Krokodilleder ist eines der feinsten und hochwertigsten Ledersorten. Es fühlt sich sehr weich an und hat eine rechteckige Struktur, die je nach Größe des Krokodils größer oder kleiner ausfällt. Das Leder im Bereich der Flanke hat eine spiralen förmige Struktur. Wir beziehen unser Krokodilleder von Zuchtfarmen. Nachhaltigkeit Lia Fallschessel und das Team von a cuckoo moment… legen größten Wert auf die Nachhaltigkeit bei der Verarbeitung der Schmuckstücke und Accessoires. Es werden nur fair-gehandelte Rohstoffe verarbeitet. Es werden zum einen Materialien von Lebewesen verwendet, die nicht vom Aussterben bedroht sind (Rochen-, Wasserschlangen- und Straußenbeinleder). Zum anderen werden Leder von exotischen Tieren verarbeitet, die in artgerechten Zuchtfarmen aufgewachsen sind. a cuckoo moment… setzt höchste Priorität auf die Einhaltung des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES, an das sich auch alle Zulieferbetriebe halten müssen. Die Zuchtfarmen sind verpflichtet einen Teil der gezüchteten Tiere in die freie Wildbahn zu entlassen, um besondere Spezies am Leben zu erhalten.

