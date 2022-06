Kochen macht Freu(n)de

Ist die Küche Dein Lebensmittel – Punkt? Hast Du Spaß am Kochen? Kochst Du gerne mit Freunden? Ist Deine Küche der meistbenutzte Raum? Möchtest Du Deine Küche zum Zentrum Deines Wohnraumes machen? Träumst Du von Deiner Küche oder bist Du gerade dabei, sie zu realisieren? Auf dieser Seite erkläre ich detailiert, wie eine zeitgemäße Küche optimal aus- und eingerichtet werden kann und worauf Du achten solltest. Ich erkläre ausführlich einzelne Küchengeräte und deren Funktionen. Es werden die technischen Zusammenhänge der Geräte und der Zubereitungsarten erläutert.

Unter Kochdunst verstehe ich mehr als nur den Dampf, der beim Kochen entsteht. Für mich geht es vielmehr um das gesamte Umfeld, den Dunstkreis Küche und Kochen, in dem sich der mehr oder weniger ambitionierte Koch zuhause bewegt. Dabei möchtest Du aber nicht, daß Dir der Kochdunst buchstäblich das Wohnen in Deiner Küche vernebelt.

Es geht also auch um eine wohnliche Gestaltung Deiner offenen Wohnküche, in der Du trotzdem gerne kochst weil die Technik funktioniert und nicht zu laut ist. Tipps zur optimalen Küchenplanung. Details zu Aufteilung, Gestaltung, Planung, Stile, Materialien und Farben

Wie findest Du den richtigen Küchenplaner? Was kannst Du selbst machen und wann ist es besser, den Rat eines Profiplaners hinzuziehen?

Materialien in der Küche: Welche Materialien sind geeignet? Was haben sie für Eigenschaften? Wie kannst Du die Oberflächen pflegen?

Kücheneinbaugeräte: Welche Funktionen sind wichtig? Welche Geräte benötigst Du wirklich und welche sind “Nice to have”?

Technologieguide: Was macht Induktion? Wozu benötigst Du einen Dampfgarer? Hast Du schon mal von einem Tepan Grill gehört?

Das Thema meines Blogtitels: K O C H D U N S T ! Ein wichtiges Thema in einer Wohnküche. Wie bringe ich den Kochdunst so weg, dass weder Geruch, noch Fett, noch ein hässlicher Kasten meine schöne Wohnküche verschandelt?

Töpfe, Pfannen: Welche Töpfe funktionieren auch auf Induktion und welche sind dafür wirklich optimal geeignet?Handwerkszeug: Messer und Küchengeräte. Welche Gerätschaften sind in einer Küche zu finden und welche davon brauchst Du wirklich?

Geschirr: Gläser, Porzellan, Bestecke, Tischdeko. Wie bewahre ich es auf, wie pflege ich es?

Es gibt noch viel, was mir zu diesem Thema einfällt, ich werde bestimmt viel schreiben können und hoffe, Dir gefällt es. Diese Seite wird nie den Anspruch haben, vollständig zu sein. Vielmehr wird es immer wieder neue Firmen geben, die ich vorstellen möchte, Produkte, die ich empfehlen kann sowie Tipps & Tricks und Erfahrungen aus der Praxis, von denen ich gerne berichte. Die Kategorien dieses Blogs werden sich in den nächsten Monaten mit immer mehr Beiträgen füllen. Ich freue mich dann auf Dein Feedback, Rückfragen und lebhafte Diskussionen zu meinen Lieblingsthemen Küche, Kochen, und Kunst, kurz Kochdunst.