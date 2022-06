In der Edition Wannenbuch erscheinen wasserfeste Bücher für die Badewanne – vom Krimi bis zum Liebesroman, von Yoga bis Fitness, von Reiseführern bis "Goethe erotisch". Was es für Babys schon lange gibt, erobert nun die Badezimmer der "großen" Leser. Jeder Titel ist so groß wie eine CD und gelesen in 15 Minuten – bevor das Wasser kalt ist. Ab Herbst 2017 gibt es unter dem Label Edition Wannenbuch Junior Badebücher für die Kleinsten.