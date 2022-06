andschaftsarchitekten Alfred Ulenberg • Markus Illgas

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unsere Arbeit und das Büro näher vorstellen. In Zeiten knapper finanzieller Ressourcen ist eine wirtschaftliche und die Folgekosten berücksichtigende Planung von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus sind ein Großteil der technischen Richtlinien für den Sportplatzbau neu erschienen oder befinden sich in der Überarbeitung (Beseitigung von Normfehlern, kostengünstigeres Bauen, etc.), so dass es mehr denn je erforderlich ist, unabhängige Fachleutehinzuzuziehen, die sich auf dem Gebiet des Sportplatzbaus spezialisiert haben. Herrn Ulenberg und Herr Illgas sind zudem als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Sportplatzbau / Sportanlagen tätig. Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit, unserem Planungsbüro oder zu speziellen Themen aus dem Bereich Sportplatzplanung / Sportplatzbau haben, sprechen Sie uns an.