Mein Name ist Carola Eickelmann, ich liebe es Räume zu strukturieren, mit Farben zu komponieren und durch Licht Stimmungen zu inszenieren. Als Mitbegründerin des Innenarchitekturbüros von Schöngestalt in Berlin lebe ich nun in meiner Wahlheimat, der wunderschönen, Brandenburger Prignitz. Das Atelier Schöngestalt entwirft hauptsächlich Wohn(t)räume und entwickelt Konzepte für den Hotel-und Gastronomiebereich.