Das Büro arbos Landschaftsarchitekten wurde 1992 von den Partnern Günter Greis, Peter Köster und Kai Metzger als GbR gegründet. Seit 2010 firmiert das Büro als arbos Freiraumplanung GmbH & Co. KG mit den beiden Geschäftsführern Günter Greis und Peter Köster. Durch zahlreiche realisierte Projekte im ganzen Bundesgebiet besitzt das Büro umfangreiche Erfahrungen in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen der Landschaftsarchitektur.

Die Tätigkeitsfelder von arbos Freiraumplanung liegen in der Gestaltung öffentlicher Räume und Parkanlagen, Freianlagen an Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, im Wohnungsbau, an Büro- und Dienstleistungsgebäuden sowie in der integrierten Landschaftsentwicklung, landschafts- und freiraumorientierten Rahmenplanung, landschaftsplanerischen Analysen und Fachbeiträgen zur Bauleitplanung, zu Sanierungskonzepten und zu städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen. Das Büro arbos Freiraumplanung übernimmt dabei die Planungsaufgaben in allen Leistungsphasen der HOAI - von der Grundlagenermittlung bis zur Objektüberwachung.

Es gehört zum Selbstverständnis des Büros arbos Freiraumplanung, dass neue Lösungen vorzugsweise in Netzwerkstrukturen entwickelt werden. Das Büro arbeitet daher schon in der Phase der Projektkonzeption und in Wettbewerben mit unterschiedlichen Partnern aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammen. Stadtplaner, Architekten, Verkehrsplaner, Bauingenieure, Statiker, Wasserbauer, Lichtplaner, Biologen oder Künstler werden je nach Aufgabenstellung frühzeitig hinzugezogen, um interdisziplinäre Lösungsansätze zu ermöglichen. Darüber hinaus gewährleisten die unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkte der zwei Partner die Qualitätssicherung in allen Leistungsphasen.

Neben den beiden Inhabern arbeiten zur Zeit 10 festangestellte Mitarbeiter bei arbos Freiraumplanung. Projektbezogen wird das Team durch freie Mitarbeiter ergänzt. In der technischen Ausstattung stehen im Büro 15 EDV-Arbeitsplätze mit der notwendigen Software im CAD-Bereich, in der 3-D-Animation, in der grafischen Bildbearbeitung, im AVA-Bereich oder in der Termin- und Projektplanung zur Verfügung.