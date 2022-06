Das Büro von Axel Lohrer und Ursula Hochrein besteht seit 1993. Sitz ist München mit weiteren Standorten in Magdeburg und Perach am Inn. Als Landschaftsarchitekten und Stadtplaner beschäftigen wir uns mit Freiraum, bevorzugt im Wechselspiel zwischen urbaner Dichte und landschaftlicher Weite. Im offenen Dialog, in interdisziplinären Teams, in Wettbewerben oder als Preisrichter suchen wir nach dem Unverwechselbaren eines Ortes als Basis für unsere eigene gestalterische Arbeit.