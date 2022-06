Das Unternehmen wurzelt in einem der ältesten Wiener Kunsthandwerksbetriebe und blickt auf eine mehr als 130 Jahre alte Geschichte zurück. 1882 gegründet, entwickelte sich die Manufaktur um 1900 zu einem Partner wichtiger Protagonisten der Wiener Werkstätte. Nach Originalvorlagen in ihrem Archivreproduziert die Wiener Silber Manufactur in Handarbeit Klassiker der Designgeschichte, wie zum Beispiel das revolutionäre Besteck Nr.135 von Josef Hoffmann, das zu einer Ikone des Wiener Designs wurde. Die klare und funktionelle Eleganz machen diese Klassiker zu zeitlosen Objekten. Neben Tee- und Kaffeegarnituren, Schalen, Vasen, Kerzenhaltern und dergleichen aus der Zeit der Wiener Werkstätte und danach, wird auch gehobene Tafelkultur in modernem Design angeboten. Die Wiener Silber Manufactur setzt Jahr für Jahr in Kooperation mit internationalen zeitgenössischen Künstlern und Designern neue Akzente für Design in Silber auf höchstem Niveau.

Die Produkte bestehen aus einer neu entwickelten und exklusiv für die Wiener Silber Manufactur

verarbeiteten Legierung, 940/000, welche höherwertiger als Sterling Silber ist. Nicht nur dass dieser höhere Silberanteil ein Maximum an Materialwert bedeutet, sind die Produkte durch die neue Legierung auch anlaufbeständiger. Das gesamte Sortiment an Bestecken, Tafelsilber wie Teeservice, Kerzenständer sowie Geschenke und Souvenirs für besondere Anlässe wie Taufen, Hochzeiten und vor allem auch Maß- und Wunschanfertigungen werden in aufwändiger Handarbeit bei Wien ausgeführt.