Gartenkunst ist stark verlangsamte Musik…" (C. T. Sørensen)

Wir arbeiten im Spannungsfeld von Kunst und Natur. Unser Ziel ist es, für jede Situation das Beste zu erreichen. Diese wird bestimmt von den Ansprüchen des Bauherren und der Nutzer und vom Ort mit seinen landschaftlichen und städtebaulichen Gegebenheiten und seiner Geschichte. Harmonie Wir arbeiten mit Vorhandenem, im Gelände und mit Wasser, Boden, Stein und Pflanze. Diese Elemente, der Umgang und Einklang mit ihnen, bildet unsere Grundlage. Im Garten finden wir den Ort, wo Mensch und Natur sich aussöhnen. Bewegung Wir arbeiten im zeitlichen Kontext. Veränderungen und Entwicklungen werden einkalkuliert und sind erwünscht, da wir mit Lebendigem arbeiten. Mag Architektur „gefrorene Musik“ sein (A. Schopenhauer), Gärten und Landschaften sind in Bewegung, sind Musik und werden auch so rezipiert. Wir genießen im Garten den Wechsel der Jahreszeiten. Wachstum Unsere Anlagen erzielen Zuwachs; sie verzinsen sich. Wir genießen die Überraschungen, wenn sich unerwartete Gäste an Pflanzen und Tieren einstellen und neue Akzente setzen und freuen uns am Werden und Vergehen...und Werden.