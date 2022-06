Das Planungsbüro wurde gegründet und wird geleitet von Florian Klein. Als Referenz bestehen umfassende Projekterfahrungen in Europa, dem mittleren Osten und Afrika. Wir entwickeln Projekte entsprechend unserer Kundenansprüche mit besonderem Hinblick auf Funktionalität, Kosteneffizienz, Budget und Projektzeitplanung. In diesem Rahmen wird die natürliche Umgebung weitestmöglich in die Planung einbezogen. Alle diese dynamischen Faktoren berücksichtigend, entwerfen wir Umgebungen die einer klaren Linie folgen. Jedes Projekt hat seine eigene Identität.Die angebotenen Planungs- und Beratungsleistungen beinhalten alle Freiraum- und Umweltschutz Aspekte der Planungs- und Ausführungsphase, beginnend mit konzeptionellen Entwürfen bis zur Überwachung der Bauausführung.