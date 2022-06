Es ist noch kein Garten vom Himmel gefallen!Lustwandeln ist der treffendste Ausdruck für unsere Garten- und Landschaftsplanung.

Mit viel Liebe, Lust und botanischer Kenntnis verwandeln wir Grundstücke in Schmuckstücke, Brachland in Parks, Innenhöfe in Oasen und freie Flächen in Lebensräume. Und mit genauso viel Elan, Freude und Phantasie verhelfen wir Ihnen, sich einen Lebensraum zu schaffen der zu Ihrem ganz persönlichen Lustgarten und kleinem Weltraum wird.