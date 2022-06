FSWLA und das Prinzip FreudeWie entwickelt man Orte zum Wohlfühlen? Landschaftsarchitektur, die Geist und Gefühl anspricht, die den Wert steigert - zählbar und emotional?Durch das Prinzip Freude.Alles, was wir tun und wie wir es tun, folgt diesem Prinzip: Wir haben Freude an guter Arbeit. An zeitgemäßen Entwürfen, die auch langfristig höchste Ansprüche erfüllen.Wir haben Freude an zufriedenen Auftraggebern. Die bekommen wir durch das Einhalten von Budget- und Zeitplänen. Durch hohe Verlässlichkeit und reibungslose Abläufe. Wir sind glücklich über 20 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns arbeiten. Jung und dennoch erfahren, kann jeder bei uns genau das machen, was er am besten kann. In einer motivierenden Atmosphäre, die außergewöhnliche Leistungen hervorbringt.Wir sind das Büro FSWLA. Eines der großen Büros für Landschaftsarchitektur in Deutschland. Seit 1971 unter dem Namen Bödeker, Boyer, Wagenfeld und Partner wegweisende Landschaftsarchitektur entstand, haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt. Heute, über 1.500 Projekte später, freuen wir uns auf Sie und Ihre Aufgabe.Sprechen Sie uns an!