Wir sind vernetzt mit Menschen und Institutionen, die mit ihrer Arbeit zu einer ökologischen Stadtentwicklung, umweltverträglichen und energieoptimierten Architektur und künstlerisch bereicherten Umwelt beitragen. Aus dieser Zusammenarbeit heraus entstehen immer wieder spannende, manchmal auch überraschende Ideen, Konzepte und Projekte.

Der Schwerpunkt unserer zwanzigjährigen Tätigkeit liegt in der Gestaltung städtischer Freiräume und urbaner Landschaften. Realisierte Projekte sind großräumige Masterpläne, grenzüberschreitende Parklandschaften und öffentliche Stadträume, wie innerstädtische Plätze, Fußgängerzonen und Aufenthaltsbereiche. Die Gestaltung des Wohnumfeldes als gemeinschaftlich genutzter Freiraum beschäftigt uns seit langer Zeit in unterschiedlicher Form – von der Inwertsetzung bestehender Arbeitersiedlungen während der Internationalen Bauausstellung Emscher Park, über nachbarschaftlich genutzte Innenhöfe aktueller Wohngruppen-Projekte bis hinein in den eigenen, privaten Garten. Unser Ziel ist es, ein Projekt stets in seiner Gesamtheit zu begreifen. Wichtig ist uns eine planerische Grundidee gemeinsam mit den späteren Nutzern zu entwickeln. Egal ob es sich um die Umgestaltung des zentralen Marktplatzes oder um den neuen Spielbereich auf einem Schulhof handelt - gemeinsames Handeln, Diskutieren und Suchen nach der besten Lösung sind das Fundament für spätere Akzeptanz und nachhaltige Nutzung. Dieser Prozess führt darüber hinaus auch stets zu sehr individuellen Lösungen, in denen sich hohe Gestaltqualität, die Besonderheiten des Ortes und die mit ihm verbundenen Nutzungsansprüche ausgewogen wiederfinden. Die Erfahrungen aus der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der realisierten Projekte geben uns die Sicherheit, auch in Zukunft mit unseren Bauherrn anspruchvolle Ideen wirtschaftlich und bautechnisch qualifiziert umsetzen zu können.