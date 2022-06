ARBEITSWEISE +

AUFGABENBEREICHE

Bimberg Landschaftsarchitekten arbeiten in enger Kooperation mit Bauherren und allen an der Planung Beteiligten. Arbeitsschwerpunkte sind Planung und Bauleitung in allen Leistungsphasen der HOAI:

- Städtebauliche Planungen

- LPB/GO, Umweltberichte

- Wohnumfeldverbesserun- gen, Wohnungsbau Außen-anlagen für Unternehmen und öffentliche Bauten

- Kindergärten, Spielplätze und Freizeitanlagen- Friedhöfe

- Gartendenkmalpflege

- Therapiegärten

- Sinnesgärten

- Hausgärten

- Dachgärten

- Beiträge Bundes- und Landesgartenschauen

- Projektsteuerung

- Beratung

- Publikationen

- Wettbewerbe

- Preisrichtertätigkeiten