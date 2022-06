Jörg Bresser, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung

Gelernter Landschaftsgärtner seit 1985. Studium der Landschaftsplanung an der Technischen Universität Berlin. Seit 1992 tätig in unterschiedlichen Planungsbüros, 2003 Beginn der freiberuflichen Tätigkeit. Gründung des Landschaftsarchitekturbüros pro garten 2004. Entwürfe für Parkanlagen, öffentliche Plätze, Wohnanlagen und Schulhöfe. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der Ausführungsplanung, der Erstellung von Leistungsverzeichnissen und der Bauüberwachung. Seit 2009 Mitglied im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Sachverständiger für Garten- und Landschaftsbau

Kerstin Jablonka, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung Studium der Landschaftsplanung an der Technischen Universität Berlin. Seit 1992 tätig in unterschiedlichen Planungsbüros im Bereich der Entwurfs-, Ausführungsplanung und Bauleitung. Seit 1995 Mitglied in der Berliner Architektenkammer. Gründung des Landschaftsarchitekturbüros pro garten 2004. Realisierung zahlreicher Wohnungsbau-, Spielplatz- und Schulprojekte. Durchführung von Partizipationsverfahren mit den Nutzern während der Planungs- und Bauphase. Partnerin im Büro Stadträumliches Lernen, das sich mit der Erarbeitung von sozialräumlichen Aktivierungskonzepten für Stadtteile mit sozialen und ökonomischen Problemlagen richtet.