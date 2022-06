Philosophie

Kreativität und Ideenreichtum in der Freiraumplanung, die umfangreiche Kenntnis und der sichere Umgang mit Pflanzen sind die Schwerpunkte unserer Arbeit. Dabei legen wir Wert auf anspruchsvolle, funktionale Gestaltung und individuelle, nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen. Unsere langjährige Berufserfahrung, Fachkompetenz und Zuverlässigkeit garantieren den Bauherren eine fach-, zeit- und kostengerechte Durchführung seiner Maßnahmen. Tätigkeitsfelder Objektplanungen in allen Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen: PrivatgärtenAußenanlagen für WohnanlagenWohnumfeldverbesserung in SiedlungenAußenanlagen für GewerbeobjekteAußenanlagen für öffentliche EinrichtungenSchulhöfe und Freiräume für KindergärtenSpielplätze und FreizeitanlagenDachbegrünungenGartendenkmalpflegerische ProjekteGartenberatungenAuftraggeber sind private Bauherren, Firmen, Wohnungsbaugesellschaften sowie kommunale und kirchliche Verwaltungen.Bitte fragen Sie uns, wenn Sie Referenzen für konkrete Projekte suchen. Team Das Team setzt sich zusammen aus Diplomingenieuren für Landschaftsarchitektur bzw. Landespflege. Wir arbeiten projektbezogen mit einem Netzwerk von Hochbauarchitekten, Fachplanern und Künstlern zusammen. Die Ausführung unserer Planungen erfolgt durch Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von bewährten Fachfirmen verschiedener Sparten (z.B. Garten- und Landschaftsbau, Baumpflege, Metallbau, Holzbau etc.). Inhaberin Katja König, Dipl. Ing. Landschaftsarchitektin bdla Studium an der Hochschule Rhein-Main in Geisenheim mit Abschluss Dipl. Ing. Landespflegeüber 12 Jahre angestellte Tätigkeit als Landschaftsarchitektin in einem Planungsbüro in Sulzbach / Ts.seit 1985 Mitglied in der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessenseit 1992 selbständige Tätigkeit im eigenen Büro, seit 1998 in Darmstadt