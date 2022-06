Morocco Interiors - Exklusives Wohndesign seit 1994.

Wir bieten Ihnen in hochwertiger Handarbeit in Marokko gefertigte Möbel und Accessoires für Groß- und Einzelhandel: Edle Tadellaktvasen, feingearbeitete Messinglampen, farbige Mosaiktische und Brunnen aus Zellige-Fliesen für Haus und Garten. Handgeknüpfte Berberteppiche, exquisite Lederwaren und Accessoires aus Glas, Keramik und Fossilien zaubern ein edles orientalisches Ambiente.

Unsere Handwerker in Fez und Marrakesch kombinieren Jahrhunderte alte Handwerkskunst mit modernen Designs und innovativen Stilelementen. In Zusammenarbeit mit Interior Designern führt Morocco Interiors individuelle Auftragsarbeiten, z.B. für anspruchsvolle Einzelkunden, individuelle Restaurantkonzepte und Boutiquehotels zur höchsten Zufriedenheit unserer Kunden aus.

Ausgewählte Stücke finden Sie auch in unserem show room in Berlin-Charlottenburg in Laufnähe von Lietzensee und Amtsgerichtsplatz.