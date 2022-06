Mit laXintage Küchen neu erleben

laXintage ist das exklusive Küchenprogramm, das optische Finesse und technische Innovationen jetzt auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich macht. Stil und Geschmack kann mit laXintage endlich jeder beweisen, der eine Küche nicht nur nutzen, sondern (er)leben will.

Die Küche als Mittelpunkt

Mehr und mehr wird die Küche wieder Mittelpunkt des gemeinsamen Wohnens und Lebens. Umso wichtiger ist es, sich hier wohlzufühlen und persönlichen Stil widerspiegeln können. Wir verstehen die Wünsche unserer Kunden und helfen dabei, das optimale Wohn- und Küchenkonzept zu finden. Mit laXintage bieten wir alle Bausteine, um aus einem Küchentraum eine Traumküche zu machen.

Ausführliche Beratung ist Garant für hohe Zufriedenheit

In der heutigen Zeit wird der individuelle Service eines Küchenstudios sehr geschätzt. Wer sicher sein will, dass die neue Küche lange Freude bereitet, der sollte sich genauestens vergewissern, dass er vor der Anschaffung die richtige Beratung erhält. Zum erstklassigen laXintage-Service gehören die persönliche und ausführliche Betreuung durch einen geschulten Küchenberater, der auch die millimetergenaue 3D-Planung am Computer beherrscht, stets für den Austausch von Elektrogeräten und Arbeitsplatten zu Ihrer Verfügung steht sowie Tipps bezüglich Fliesen-, Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten bereit hält.

Preis ist nicht relevante Größe

Der Kauf einer neuen Einbauküche ist eine Entscheidung, die gut überdacht sein will. Denn es ist eine Entscheidung für viele Jahre. Ihnen bei einem Neuerwerb, aber auch bei der Modernisierung oder Ergänzung Ihrer vorhandenen Küche ein verlässlicher Partner zu sein, ist laXintage ein besonderes Anliegen.

Der günstige Preis des unschlagbaren Schnäppchens ist nicht die relevante Größe, die lange Freude an einer neuen Küche garantiert, sondern das gute Verhältnis zwischen Preis, Leistung, persönlichem Service und jahrelanger Erfahrung eines Küchenplaners. Unsere unbeschreiblich hohe Kundenzufriedenheit garantiert, dass Kunden in laXintage den richtigen Partner für ihre neue Traumküche finden.

Planung im Sinne der Kunden

Gründliche Information ist für laXintage ein ganz entscheidender Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung des ganz persönlichen Küchentraums. Unser gesamtes Können hat ein Ziel: Die Küche als wohnlichen Lebensraum zu gestalten. Eine Küche, die wir in aller Ruhe und im Detail mit unserem Kunden besprechen. Eine Küche, die wir termingerecht montieren. Wir kümmern uns auch um besondere Kundenwünsche, wie das Verlegen von Fliesen, und koordinieren sämtliche Handwerkerarbeiten. Auch nach dem Kauf ist der laXintage-Rundum-Service selbstverständlich.

laXintage garantiert seinen Kunden ganz spezielle Leistungen:

- Außergewöhnlichen Service – auch nach dem Kauf Qualifizierte Beratung durch geschultes Fachpersonal

- Faire und leistungsgerechte Preise

- Hochwertige Markenprodukte

- Die Einkaufsvorteile einer großen Gütegemeinschaft 10 Jahre

- Vollgarantie auf Möbelteile und Elektrogeräte

Von der Küche zum Appetit machen, über eine Architektur für besondere Ansprüche bis hin zur Planung des hervorstechend Schönen – laXintage bietet beste Zutaten, einfallsreiche Ausstattungen und ein überzeugendes Programm zur individuellen Gestaltung Ihrer Traumküche.