Kompetenz in Planung & Design, Leidenschaft für die Umsetzung in hervorragender Qualität – DASBADSTUDIO, DIEFLIESE ART & DESIGN, DIEFLIESE VERLEGUNG, antoniolupi by DASBADSTUDIO und Mosa Architecture Center by DIEFLIESE bieten ihren Kunden ganzheitlichen Service rund um das Thema Bad. Von der ersten Idee bis zum passenden Accessoire.