FISCHER & PARTNER Wir verstehen Licht- und Raum-Design als ganzheitlichen Entwicklungsprozess. In enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und mit größtmöglicher Sensibilität für die architektonischen Besonderheiten und die Funktion entwickeln wir besondere Licht-Raum-Lösungen. Mit hohem ästhetischen Anspruch möchten wir visuell interessante Erlebnisräume/Raumerlebnisse schaffen, die auf den Benutzer, den Betrachter eine sinnliche Wirkung entfalten. Unser besonderes Augenmerk liegt auf einer ausgefeilten Inszenierung von Gebäuden, Räumen und Objekten. Die lichttechnische Apparatur steht dabei immer im Dienste von Wirkung und Funktion. Unser Ziel ist es, die verbaute Technik dezent in das architektonische Setting einzufügen. Mit Blick auf besondere Anwendungen sind wir gleichsam auf die Entwicklung und Herstellung von Leuchten und Installationen spezialisiert, die ganz gezielt als Raumobjekt platziert werden und - ob einzeln oder im Ensemble - bewusst mit der Architektur interagieren. Eine gute Lichtplanung erhöht die Akzeptanz von Räumen und ermöglicht eine ästhetische und technische Langlebigkeit einer Beleuchtungslösung. Fischer&Partner unterstützt Sie in allen lichttechnischen Fragestellungen und bietet Ihnen unter Berücksichtigung von gestalterischen, technischen und ökonomischen Aspekten eine massgeschneiderte Lichtplanung.Unsere Dienstleistungen umfassen die Konzeption, Lichtplanung, Lichtberechnung und Begleitung bei der Realisation.

Ihre Bedürfnisse sind Grundlage für die Erarbeitung der gestalterischen und funktionalen Projektanforderungen. Anhand dieser Grundlage entsteht ein Lichtkonzept und Visualisierungen. Die daraus erarbeiteten detaillierten Projektunterlagen beinhalten Beleuchtungspläne, Lichtberechnungen und ein Leuchtenangebot. Die abschliessende Projektbegleitung sichert die effiziente und zuverlässige Projektausführung und entlastet den Architekten.