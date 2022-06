SUPERSYMETRICS wurde im Jahre 2006 von Aysil Sari gegründet. Das Unternehmen widmen sich seit Jahren der Planung und Umsetzung von Lichtlösungen. Im Rahmen der Planungs- und Beratungsaktivitäten bieten wir alle Formen von Kunstlichtplanungen im Innen- und Außenbereich einschließlich Lichtakzentuierungen an. Ganz unabhängig von der Größe der einzelnen Projekte. Unsere Kompetenz liegt in maßgeschneiderten Lichtkonzepten, die mit der Architektur funktionell verschmelzen.Bei der Lösungsfindung werden Raum und Nutzer in den Mittelpunkt gesetzt.Die Qualität unserer Arbeit setzt neben gestalterisch funktionalen Ansprüchen höchste Maßstäbe an die Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtungsanlage. Diese Ziele verfolgen wir mit dem Einsatz innovativer Licht- und Steuerungstechnik. Wir sind an der Entwicklung innovativer Produkte maßgeblich beteiligt.LeistungsumfangIhr Vorhaben soll im besten Licht stehen. Daher ist es wichtig, dass die Lichtplanung von Beginn an Ihr Vorhaben begleitet. Wir von Supersymetrics betreuen Sie und Ihre Idee von der ersten Phase bis zur Inbetriebnahme im Innen- und Außenbereich.Die Dienstleistung umfasst das komplette Leistungsbild der SIA und beinhaltet folgende Leistungsphasen:• Grundlagenermittlung• Vorentwurf, Konzept• Entwurfsplanung• Ausführungsplanung• Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe• Bauüberwachung• ObjektdokumentationUnmögliches machen wir möglich. Bei Bedarf und auf Wunsch konzipieren und entwickeln wir Sonderleuchten für ihr Vorhaben.Lassen auch Sie sich von unseren nationalen und internationalen Referenzen überzeugen.