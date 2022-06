Leidenschaft für Licht.

Seit 35 Jahren in Nürnberg zu finden. Seit 1991 LAMPADA Classic, Äußere Sulzbacher Straße 118, seit 1999 LAMPADA Design in unseren lichtdurchfluteten Ausstellungsräumen, Erlenstegenstraße 90. Seit über drei Jahrzehnten sind wir Pioniere in Sachen Licht und bieten unseren Kunden qualifizierte Beratung zum Thema Lichtqualität, anspruchsvolles Lichtdesign sowie ausgesuchte Leuchten aller führenden Hersteller. Von 1974 bis heute entwickelte sich aus einem Fachgeschäft für Beleuchtung das größte und älteste Lichthaus Nürnbergs mit einer Gesamtfläche von über 1.000 m². Dieses ist der Ausgangspunkt für Beleuchtungskonzepte, die individuell für unsere Kunden ausgearbeitet werden. Wir bieten Lichtgestaltung, die zu Ihrem Raumobjekt passt und die optimale Wirkung hinsichtlich physiologischer und emotionaler Aspekte entfaltet. Die Größe Ihres Projektes spielt dabei keine Rolle. Wir schaffen Lichtkonzepte für Ihr privates Appartement mit ebensolcher Leidenschaft wie für gewerbliche Gebäudekomplexe. Unsere Lichtinstallationen integrieren sich geschmeidig in den Raumkontext und zielen auf eine subtile Unterstreichung der Architektur. So wie der Kunde und seine Bedürfnisse in die Konzeption einbezogen werden, arbeiten wir in der Planung und Umsetzung interdisziplinär mit Architekten und Ingenieurbüros zusammen. Unser Team besteht aus kompetenten und erfahrenen Lichtberatern mit hohem Anspruch. So versteht es sich von selbst, dass sich alle Mitarbeiter auf Leuchtenmessen und lichttechnischen Workshops beständig weiterbilden, um Ihnen optimale Lösungen anbieten zu können. Wir verstehen uns als Ihr Partner für hochwertige Produkte und Leistungen auf allen Ebenen der Lichtgestaltung.