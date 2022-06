Unter der Federführung von Gartendesigner Jochen Gempp, Gartenarchitekt / Landschaftsarchitekt BDLA, plant und realisiert das international erfahrene Team von GEMPP GARTENDESIGN Gärten und Dachterrassen in Deutschland und Europa. Vom Hauptsitz in Hamburg und dem Büro in Zürich werden Projekte im Privatgarten-, Wohnungsbau, Gewerbe und Hotelbereich gestaltet. Dabei werden sowohl kleine Reihenhausgärten, Gärten von Einfamilienhäusern, Dachterrassen, wie auch die Umgebungen von Wohnanlagen, Villengärten und Landsitze realisiert.

Kontaktieren Sie uns unter: +49 (0)49 - 48 50 94 94