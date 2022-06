Philosophie

Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit Bauherren, Fachplanern, Künstlern und ausführenden Firmen hat sich gezeigt, dass sich architektonische Qualität und wirtschaftliche Rentabilität nicht von vornherein gegenseitig ausschließen müssen, sondern bei gewissenhafter Planung sogar voneinander profitieren. Ziel unserer Planung ist neben der Organisation der funktionalen Zusammenhänge die Gestaltung und Umsetzung individueller Lösungsansätze in Form, Licht- und Farbgestaltung. Da gerade die Realisierung nicht standardisierter Ideen eine enge ökonomische sowie funktionale Bindung erfordern ist es unserer Erfahrung nach wichtig, bereits im Vorfeld mit in die Projektentwicklung integriert zu werden. Unsere Erfahrung in allen Leistungsphasen der HOAI wie auch unsere Kenntnisse des aktuellen Immobilienmarktes ermöglichen uns, Bauherren hinsichtlich baurechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Aspekte fundiert zu beraten, sowie Kreditinstituten eine kompetente Entscheidungshilfe bei Finanzierungsanlagen zu bieten.