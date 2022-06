Seit 1992 bieten wir individuelle Beleuchtungskonzepte für verschiedenste Projekte an. Ob Lagerhallen, Supermärkte, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kitas oder private Bauunternehmen. Unsere Beratung beginnt mit der ersten Bauplanung und endet bei der Installation. Als eingetragenes Handwerksunternehmen führen wir die Installation der Leuchten vor Ort aus. Für jedes Objekt finden wir die passende Beleuchtung und richten uns dabei nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Auf Wunsch setzen wir uns auch mit Architekten in Verbindung und erstellen in Zusammenarbeit ein ganzheitliches Beleuchtungskonzept.