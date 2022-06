Die Geschichte der Fa. Trieschmann beginnt am 01. August 1951 als Herr Günter Trieschmann die Firma "Günter Trieschmann" gründete. Da es zu dieser Zeit keine architektonischen Leuchten gab, die die Architekten zur Beleuchtung ihrer Objekte wünschten, sah er hier die Chance für sein Geschäft. Der handcolorierte und maschinengeschriebene erste Katalog (ein Blatt Papier beidseitig genutzt) unseres Seniorchefs zeigt anschaulich die damalige Produktpalette.

1958 gab es dann höchstoffizielles Lob für die Produkte von Günter Trieschmann anläßlich der Weltausstellung in Brüssel PDF. 1987 wurde die Firma in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt und zum Teil an die Fa. Semperlux AG verkauft. Am 01.02.1992 löste Dipl. Ing.(FH) Dieter Oehmichen Herrn Trieschmann aus Altersgründen in der Geschäftsführung ab. Seit 2004 ist die Firma im Besitz von Familie Oehmichen. Seit fast 60 Jahren ist Trieschmann ein innovativer Leuchtenlieferant und mehr denn je Partner der Architekten und Planer. Unsere Produktpalette bietet hochwertige Leuchten mit hervorragender Lichttechnik und entsprechendem Finish um jede Aufgabenstellung erfüllen zu können. Sonderanfertigungen sind seit den Ursprüngen ein festes Standbein der Trieschmann GmbH.