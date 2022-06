Licht – Raum – Design

Lichtes RaumDesign schafft emotionale und innovative Lichtlösungen mit neuester Technologie. Das perfekte Zusammenspiel aus hochwertigen Materialien und "smarter" Lichttechnik lässt einmalige Lichtwelten von individuellem Design entstehen.

LichtDesign kann in den Räumen an Decken, an Wänden und bei Böden gezeigt werden, wie es zudem die Möglichkeit gibt, Licht auch bei Möbeln zu integrieren.

So kann LichtDesign in Neubauten gut umgesetzt werden, sowie es auch bei bestehenden Gebäuden vorgenommen werden kann.

Lichtes RaumDesign kann dadurch mit Licht dem Raum mehr Außergewöhnliches und Exklusives ermöglichen, was den Räumen einen einmaligen Charakter gibt.