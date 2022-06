Unser Konzept: Beraten – Planen – Bauen

Wir bieten Ihnen individuelle Konzepte aus einer Hand: von der persönlichen Beratung über den Entwurf bis zur Ausführung. Mit unserer langjährigen Planungs- und Bauerfahrung garantieren wir Ihnen Kompetenz auf allen Planungsebenen sowie im Dialog mit öffentlichen Verwaltungen und Genehmigungsbehörden. Unser Planungsverständnis Wir stehen für ideenreiche Konzepte und Partizipation in der Planung. Unser Ziel ist dabei immer, unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten gestalterische Aspekte mit sozialen und ökologischen Funktionen von Landschaften und Freiräumen in Einklang zu bringen. Unsere Leistungen Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Landschaftsplanung und Objektplanung sowie stadtplanerische Leistungen und weitere Tätigkeitsfelder. Unser Beitrag zur Innovation in der Landschaftsplanung Im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz werden kontinuierlich Pilotprojekte bearbeitet, u.a. mit den Themenschwerpunkten: Studien zur ökologisch orientierten MehrfachnutzungUmsetzungsmanagement in der Landschafts- und NaturschutzplanungMöglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von GIS in der LandschaftsbildbewertungVisualisierung in der LandschaftsplanungLandschafts-Leitbilder für Rheinland-PfalzInternet-Präsentation der Landschaften von Rheinland-PfalzLandschaftsplanung der 3. GenerationEntwicklung eines LandschaftsbildkatastersKombinationskartierung: Biotopkataster und flächendeckende Biotopenkartierung zur Einspeisung in OSIRISUnser Team Unser Team besteht aus 5 Landschaftsarchitekten und Geografen mit unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen sowie technischem Personal. Für spezielle Projekterfordernisse (faunistische Erhebungen, Lärmgutachten, Klimagutachten, Visualisierungen etc.) arbeiten wir mit langjährigen Partnern verschiedener Fachdisziplinen zusammen und bieten Ihnen projektbezogene Gesamtkonzeptionen an. Bei der Umsetzung stehen wir für Koordination und Moderation zur Verfügung.

Unsere Auftraggeber Wir bearbeiten Aufträge für Ministerien, Landesbehörden, Landkreise, Städte und Gemeinden, Unternehmen und Privatleute schwerpunktmäßig in Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Neckar-Raum, aber auch in angrenzenden Regionen und im benachbarten Ausland.