Lieber Design-Freund,

Sie lieben die schönen Dinge und suchen außergewöhnliche und exklusive Einrichtungsideen? Wir teilen Ihre Leidenschaft für Design! Bei uns kommen Sie in den Genuss eines sonst selten zu findenden Angebotes an designobjekten für jeden Lebensbereich - und wir halten so manchen Geheimtipp für Sie bereit.

Wenn Sie also auf der Suche nach Möbeln und Wohnaccessoires mit dem gewissen Extra sind, lassen Sie sich inspirieren von den ausgefallenen Design bekannter und weniger bekannter Marken und Labels in unserem Onlineshop.

Gerne beantworten wir jede Frage und kommen auch zum Aufmaß vorbei. Als Einrichtungsspezialist bieten wir Ihnen eine individuelle Einrichtungsberatung mit detaillierten Vorschlägen für ein geschmackvoll abgestimmtes Interieur von Heim, Garten und Objektbereich.

Ihr Frank Sauer