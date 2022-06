Michael Sieger, der kreative Kopf von sieger design, entwickelte schon früh eine absolute Leidenschaft und Hingabe für den Beruf des Designers. Markenkonzepte und Produkte mit Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, signifikant und erfolgsorientiert – so lautet der Anspruch, mit dem er unter anderem für Partner wie Dornbracht, Duravit und Alape tätig ist. Seit 2003 leitet er mit seinem Bruder Christian das Familienunternehmen sieger design erfolgreich in zweiter Generation. Zusammen gründeten sie 2005 ihre eigene Marke SIEGER, zu der auch die Porzellankollektionen von SIEGER by FÜRSTENBERG gehören.

