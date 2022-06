Über Stokke

„In the best interest of the child“ – so lautet Stokkes Philosophie. 1932 in Ålesund in Norwegen gegründet, begann Stokke zunächst als Hersteller von hochwertigen Möbeln. Das erste Produkt für Kinder wurde 1972 ins Leben gerufen – der Tripp Trapp® Kinderstuhl, den Stokke seither über neun Millionen Mal verkauft hat. Nach wie vor ist der Design-Klassiker ein Bestseller der Stokke Produktkollektion.

Seit 2006 konzentriert sich Stokke ausschließlich auf die Entwicklung von Premium-Kindermöbeln und -Kinderausstattung im Bereich Hochstühle, Kinderwagen, Babytragen, Heimtextilien und Kinderzimmer. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, dass die Produkte die Bindung zwischen Eltern und Kind fördern und eine gesunde Entwicklung von Babys und Kleinkindern unterstützen.

Bis Anfang 2014 stand das Unternehmen über drei Generationen im Besitz und unter der Führung der Familie Stokke. Heute gehört die Firma der Investmentgesellschaft NXMH mit Sitz in Belgien, die hundertprozentig im Besitz des südkoreanischen Unternehmens NXC ist. Stokke vertreibt seine Produkte weltweit in über 60 Ländern und hat Niederlassungen in Europa, in Asien und den USA.