Moysig versteht sich als Thinktank für kommunikative Lösungen und trendsetzende Erlebnisräume. Wir erdenken und gestalten außergewöhnliche Konzepte für den Point-of- Sale, für Arbeitswelten, Lobbies, Showrooms, Stores, Messestände und Privatkunden.

Gutes Design muss man nicht erklären. Man muss es sehen, fühlen. Deshalb gehen wir an jede Gestaltung, indem wir uns fragen: Was ist charakteristisch für Ihre Marke bzw Ihre Person? Vor allem aber: Was überrascht und begeistert Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Gäste? So erschaffen wir Räume und Welten, die faszinieren und Ihre Marke zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Wir schaffen interaktionsfähige Räume, in denen sich Menschen intuitiv wohlfühlen, in denen sie emotional berührt und von einer unverwechselbaren Brand-Story begeistert werden. Bei moysig arbeiten Designer, Architekten, Innenarchitekten, Grafiker und Projektmanager in einer lebens- und kreativitätsfreundlichen Atmosphäre, in der einem Austausch und Weitblick im wahrsten Sinne des Wortes nichts im Wege steht.

Wir sind ein Team, aus verschiedenen Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Temperamenten, Talenten und Hintergründen. Wir sind leidenschaftliche Designer, Architekten, Innenarchitekten, Grafiker und Projektmanager, die ihre Arbeit lieben, genauso wie das Leben.

Wir sind überzeugt, dass eine gesunde Life-Work-Balance, Vertrauen und Hilfsbereitschaft der Nährboden für mitreißende Lösungen sind. Ihre Marke ist der Star – und wir als Designer und Planer geben ihr eine Bühne, auf der sie ihr Publikum begeistern kann. So wird aus Marke Erlebnis und aus Erlebnis Erfolg der begeistert.

Alle Leistungen von der Kreation bis zur technischen Installation sind modular aufeinander aufgebaut.

Sie entscheiden, ob Sie den gesamten Weg mit uns gehen oder Unterstützung in einer bestimmten Projektphase in Anspruch nehmen möchten.