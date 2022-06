Die Schmiedekunst der Marke fmb Leuchten Schmiedeeisen hat ihre Heimat in dem Familienunternehmen Finke in Borken, nahe der niederländischen Grenze. Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern Heinrich und Bernhard Finke im Jahre 1967 und es begann mit der Veredelung von Stahl in exklusive Schmiedeartikel.Heute umfasst das Leuchtenprogramm von fmb über 300 bereits gefertigte Designserien und eine Vielzahl an individuell gefertigten Produkten für den Objektbau. Nach ersten Anfängen in arabischen Ländern treffen die Leuchten und Wohnaccessoires auch im osteuropäischen und asiatischen Raum auf positive Resonanz. fmb-Schmiedeprodukte sind international im Handel.

Erstklassige Materialien, die hochwertige Verarbeitung und die exklusive Oberflächenbehandlung garantieren die einzigartige Qualität unserer Produkte. Dieses gilt auch für die Glaskörper, die wir für unsere Produkte verwenden. Aus Quarzsand, Kalk, Soda und Pottasche werden unsere Gläser mundgeblasen. Design und Qualität sind auch für unsere Kunden Schlüsselbegriffe. Denn bei ihnen handelt es sich überwiegend um Menschen, die sich mit den entweder zu nüchternen oder maschinell hergestellten Produkten unserer Zeit nicht identifizieren können oder wollen. Das Einzelstück selbst setzt seinen Glanzpunkt in der Gesamtheit des Wohnens. Egal ob Crossover, Klassik oder High End-Design – in jedem Fall ist jedes fmb-Produkt ein Unikat.