Die Schwarzwälder Möbelmanufaktur woodesign fertigt moderne Wohnträume aus Altholz.

Die Kombination von altem, handgeschlagenem Holz mit modernen Materialien wie Edelstahl, Glas oder Granit verleiht unseren Möbeln ein einzigartiges Erscheinungsbild. Scheinbar Gegensätzliches verbindet sich so in harmonischem Einklang.

Sowohl alte und historische als auch moderne Räumlichkeiten bilden durch den Material- und Stilmix einen idealen Standort für die Objekte. Diese fügen sich in unterschiedliche architektonische Umgebungen ein und bilden dort zugleich einen Kontrast und eine harmonische Einheit.

Bitte richten Sie Angebotsanfragen direkt per Mail an info@woodesign.de oder telefonisch an die Nummer 07724 85 989 77.