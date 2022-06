Dansani ist einer der führenden Lieferanten von Badezimmermöbeln und -einrichtungen Europas.Unser Unternehmen wurde 1983 gegründet. Seitdem konzentrieren wir uns darauf, unter den besten Lieferanten innerhalb eines einzigen Kernbereichs zu sein - Qualitätsprodukte für Badezimmer. Das bedeutet, dass unsere mehr als 200 Mitarbeiter hoch spezialisierte Experten sind, die wissen, was nötig ist, um dänisches Design höchster Qualität zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.Wir sind ein internationaler Konzern mit Hauptsitz im südlichen Dänemark, wo wir über 20.000 m2 Produktionseinrichtungen verfügen.

Darüber hinaus hat Dansani Tochtergesellschaften und ist in mehr als 20 Ländern vertreten. Und täglich liefern wir zwischen 300 und 400 Badezimmereinrichtungen an Händler und Verbraucher in Europa, denen Badezimmer wichtig sind.Dansani ist ein marktorientiertes und gewinnbringendes Unternehmen, das von Beginn an jedes Jahr erneutes Wachstum verzeichnen konnte. Dies ist vor allem auf unser Geschäftskonzept und unsere Art des Denkens und Handelns zurückzuführen. Wir wissen, dass unser eigener Erfolg nur dann sicher ist, wenn zufriedene Verbraucher als Besitzer einer neuen Dansani Badezimmereinrichtung das Geschäft des Händlers verlassen.Deshalb legen wir Wert darauf, für unsere Händler Werte zu schaffen und den Weg für deren Absatz aus dem Geschäft zu bahnen. Zu ihrem Nutzen - und damit zu unserer Freude.Wir heißen Sie herzlich im Dansani-Universum willkommen.