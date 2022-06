"UCCELLINO ist eine inhabergeführte Designmanufaktur mit Head Office in Hamburg. Die Inhaberin & Designerin Ulrike Plüschau entwirft und produziert hochwertige Produkte aus dem Bereich Wohnaccessoires, Designermöbel, Gartenaccessoires und Schönes rund um den gedeckten Tisch. Das einstige Startup hat sich in wenigen Jahren zu einer international renommierten Marke entwickelt. Die klare, zeitlose Formensprache in Verbindung mit hochwertigen Materialien und Handwerkskunst erfreuen Kunden aus aller Welt."

Sie wollen Händler werden - sprechen Sie uns an. Sie suchen Unterstützung für Ihr Projekt, brauchen Beratung oder einen Entwurf für ein schönes Produkt? Wir sind offen für alle Anfrage!