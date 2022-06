Im Jahr 1994 gründete Matthias Moldaschl die gleichnamige Schreinerei.

Als Ein-Mann-Betrieb, in einer kleinen Werkstatt, begann die Erfolgs-geschichte.

Durch die Expansion in eigene Räume Anfang 2008 erweitert sich die

Firmenfläche auf ca. 3000 m².

In unserem modernen Unternehmen beschäftigen wir heute mehr als 30 Mitarbeiter. Mit einem jungen, sehr motivierten und engagierten Team stehen wir für perfekte Qualität und schnellen Service.

Für die Produktion von Serien- und Zulieferteilen sind wir mit unseren

modernsten Maschinen bestens ausgerüstet.

Kreative, individuelle Einrichtungen für den privaten Kunden gehören

ebenso zu unseren Stärken wie Objekteinrichtung und Komplettlösungen

für gewerbliche Bereiche.

Unsere umfassende Kompetenz und die jahrelange Erfahrung sind Ihr Nutzen. Wir realisieren Ihre Vorstellungen.

Qualität und Service auf höchstem Niveau!