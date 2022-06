krumhuber.design

Hinter dem Namen verbirgt sich individuelles, zeitloses, aber vor allem modernes Design, das handwerklich perfekt verarbeitet wird. Besondere Wertschätzung gilt der Reduktion auf das Wesentliche sowie der Funktionalität. Daraus entstehen bewährte Raumkonzepte in der für krumhuber.design typischen Formensprache… schlicht, modern und zeitlos.

Ein wichtiges Anliegen für die Kunden ist unter anderem nicht nur ein kompetenter Fachmann, sondern auch ein beratender Freund zu sein. So rücken das Vertrauen in termingerechte Abwicklung, saubere Montage und somit die komplette Erfüllung der Kundenwünsche in den Vordergrund. Mit der Liebe zum Detail, klaren Linien und durchdachten Konstruktionen entstehen immer wieder neue und stilvolle Lösungen. Innovative Ideen für den Innenraum werden mit Leidenschaft umgesetzt und mit Freude in interessanten Projekten verwirklicht – das ist krumhuber.design.