WÜSTHOF zählt zu den traditionsreichsten und bekanntesten Messermarken weltweit. Gegründet 1814 in Solingen werden die geschmiedeten Messer seit fast 200 Jahren mit dem bekannten Dreizack-Logo am Produktionsstandort in der Klingenstadt hergestellt. Das Familienunternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter und unterhält eigene Vertriebsgesellschaften in den USA und Kanada. WÜSTHOF ist offizieller Ausrüster der deutschen sowie japanischen Nationalmannschaft der Köche. Die exzellente Qualität der Messer wird bei Profi- wie Hobbyköchen gleichermaßen hoch geschätzt.