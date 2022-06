Im Zentrum unseres Wirkens steht der Mensch. Es geht uns nicht um die Behübschung des Lebensraums durch aussagelose Gebäudehüllen, sondern um die Verantwortung gegenüber dem Individuum!

Jede Architekturaufgabe beginnt mit der Raumordnung und dem Städtebau. Danach arbeiten wir uns in das Gebäude hinein. Es geht dabei um die Bewältigung der Funktionsabläufe, welche Synonyme für Bedürfnisse sind und die Berechtigung für ein Bauwerk darstellen. Nachdem wir uns in die Bauaufgabe hinein gelesen haben, kann sie wieder von innen herauswachsen, um an der Außenhülle ablesbar zu werden. Diese Arbeitsweise bedeutet, dass es keine vorgefertigten Lösungen gibt und wir auf jede Fragestellung individuell reagieren. Die Auszeichnung mit dem Landeskulturpreis Oberösterreich gibt uns in unserem Architekturanspruch Recht. Aber jeder Plan und jedes Bauwerk braucht einen Auftraggeber, der die Vorschläge des Architekten mitträgt. Gemeinsam Visionen zu verwirklichen, ist eine schöne Aufgabe, die am Ende gekrönt wird - mit Zufriedenheit und Freude.