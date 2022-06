LA.BAR wurde im Jahre 2000 von Hanna Bornholdt, Rüdiger Amend und Eike Richter gegründet. Unser Büro ist im Bereich hochwertiger Freianlagenplanungen privater und öffentlicher Bauherrn tätig. Freianlagen für Ministerien, Universitäten, Firmensitze, Wohn- und Geschäftshäuser bis hin zu Dachgärten und Privatgärten, aber auch erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen stehen für die Bandbreite und Kompetenz unseres Büros.

LA.BAR vertritt einen klaren Gestaltungsansatz, der vorgefundene Qualitäten und Potenziale aufnimmt und diese für die jeweilige Aufgabe interpretiert. Die Rolle des Landschaftsarchitekten beschränkt sich hierbei nicht nur auf die des sektorialen Gestalters und Planers. Wir begreifen uns vielmehr als einen moderierenden, Ideen und Anstoß gebenden Partner im komplexer werdenden Planungsprozess. Das heißt zum einen, die vielfältigen Interessen der Planungsbeteiligten und die immer knapperen finanziellen Mittel auf klar eingrenzbare Ziele zu fokussieren. Und zum anderen, Landschaftsarchitektur als eigenständigen kulturellen und städtebaulichen Beitrag engagiert und offensiv zu vertreten.

LA.BAR bietet hohe Ausführungsqualität, kompetente Bauleitung sowie Kostensicherheit. Ein ansprechender Entwurf garantiert noch kein überzeugendes Ergebnis. In der Ausführungsplanung und letztlich auf der Baustelle wird die Qualität des Projektes entschieden. Unser Interesse gilt deshalb einer durchgängigen Begleitung der Projekte durch alle Leistungsphasen. Unser Büro bietet hierfür das Engagement, die Kompetenz und die Erfahrung. Ergänzt wird das Profil mit Engagements im Bereich Lehre, Forschung und Berufspolitik. Zu nennen sind hier Lehraufträge an der TU Berlin im Bereich Entwurf, Baumanagement und AVA, der Universität Leipzig im Bereich Urban Management (Stadtumbau), Fortbildungsveranstaltungen an der Architektenkammer Berlin, diverse Vortragsveranstaltungen sowie die Gründung eines Zusammenschlusses Berliner Landschaftsarchitekten, den Freunden der Landschaftsarchitektur. Aus dieser Kooperation entstand die Wanderausstellung „Frischgrün EINUNSZWANZIG“, an der LA.BAR beteiligt ist. Arbeitsschwerpunkte

Freianlagen für Hochschulen, Ministerien, hochwertige Büro- und Geschäftshäuser und Wohnanlagen. Spiel- und Sportplatzplanung, Masterplanungen, Stadtumbau, Projektsteuerung und Baumanagement.

In Kooperation mit der Gartendenkmalpflegerin Dr. Caroline Rolka (www.carolinerolka.de): Planung und Forschungsaufgaben im Bereich historischer Grünanlagen.

In Kooperation mit Dr.-Ing. Nicole Uhrig (www.corporatelandscape.de/profil/): Planung und Forschung Schwerpunkt Corporate Landscapes - Freianlagen von Unternehmen und Geschäftshäusern im Sinne der Unternehmenskommunikation.