Wir fertigen individuelle Design Möbel aus altem, recycle Bauholz. Dabei ensteht jedes Möbel in unserer Werkstatt in Berlin-Kreuzberg nach dem Upcycling Gedanken: Altes, bereits gedientes Material wird in Handarbeit zu einem absolut einzigartigen Möbel nach Maß weiterveredelt.

So erhalten wir die einzigartige Patina und Spuren der Zeit und bauen Dir Dein einzigartiges und nachhaltiges Möbel.